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Керманич Кривбасу прокоментував перемогу над Зорею.

Напередодні в рамках десятого туру української Прем’єр-ліги криворізький Кривбас обіграв на виїзді луганську Зорю.

Зоря — Кривбас 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "червоно-білих" Юрій Вернидуб прокоментував виступ власної команди.

"Ми дуже чекали на цю перемогу, адже давно не вигравали. Нарешті вона прийшла, нарешті ми забили. За грою Кривбас не поступався нікому в попередніх турах: ані Олександрії, ані Динамо. Із реалізацією були проблеми.

Так, сьогодні ми забили, але ще мали багато шансів, щоб відзначитись. Але головне, що сьогодні є ця перемога. Цей успіх дає нам можливість крокувати вперед, що ми і будемо робити.

Особливих корективів у перерві не було. Я бачив по першому тайму, що ми дуже непогано грали. Десь не вистачало інтенсивності гри. Хоча перед грою із Зорею ми подивились дані SkillCorner, і у них — найшвидша команда в УПЛ. Навіть не Динамо чи Шахтар. Переживав, що десь можемо пропустити на контратаці, адже так як Зоря проводить контратаки жодна команда УПЛ їх не проводить. Хіба що тільки Динамо ще.

Поговорили з хлопцями, і не дали їм такої можливості. Їхній другий козир — це стандарти. У них є хлопці, які вміють грати на другому поверсі. Це і Будківський, і Джордан, і Ескінья, і Башич, і Мічин. Але ми так побудували захист при стандартах, що практично не дали їм шансів.

Аморозо? Маттео мікротравма. Був удар і він отримав ушкодження. Я не став ризикувати, тому вирішив його замінити. Бізімана тільки приїхав 18-го жовтня і встиг 19-го провести з нами одне тренування, і вже сьогодні вийшов на поле. Думаю, у нього повинен бути хороший настрій, адже Руанда перемогла, а він забив переможний гол в останній грі.

Над реалізацією треба працювати, працювати і ще раз працювати, що ми постійно і робимо. Я впевнений, що наша сумлінна праця принесе свої плоди. Дивився статистику, за показником xG — ми у лідерах УПЛ. Головне, що ці моменти є. Єдине, можливо, десь не вистачає майстерності. Будемо працювати", — заявив український фахівець.

У наступному турі криворізький Кривбас прийматиме черкаський ЛНЗ.