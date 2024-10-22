Україна

Тренер вірить у вихід в плейоф.

Головний тренер Шахтаря U-19 Олексій Бєлік прокоментував перемогу над однолітками із Арсеналу в Юнацькій лізі УЄФА.

"Це була хороша гра і дуже важлива перемога з огляду на турнірне становище, адже ми збільшили шанси на шляху до своєї мети – проходу в плейоф. Щодо гри, то зрозуміло, що вона була складною, Шахтар U19 звик постійно грати на м’ячі. У попередніх двох турах з Болоньєю U19 та Аталантою U19 ми більшість часу володіли ініціативою.

Навіть не пам’ятаю, щоб Арсенал U19, за винятком деяких флангових передач, створював тиск, але ми впоралися з цим, попри те, що більшість часу діяли без м’яча", — сказав Бєлік.

Нагадаємо, "гірники" перемогли своїх опонентів 1:0.