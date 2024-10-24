Наставник повернувся у полтавський клуб.
Юрій Максимов (третій справа), Ворскла
24 жовтня 2024, 14:14
Юрій Максимов очолив полтавську Ворсклу, йдеться на офіційному сайті полтавців.
Контракт Юрія Вільовича з Ворсклою розраховано до 30 червня 2026 року.
55-річного фахівця президент клубу Роман Черняк і віцепрезидент Олег Лисак представили команді.
До тренерського штабу Максимова увійшли також Сергій Ревут (раніше також працював у Полтаві) і Микола Іщенко. Колишній наставник Сергій Долганський залишається в команді, і відповідатиме за підготовку воротарів.