Україна

Наставник повернувся у полтавський клуб.

Юрій Максимов очолив полтавську Ворсклу, йдеться на офіційному сайті полтавців.

Контракт Юрія Вільовича з Ворсклою розраховано до 30 червня 2026 року.

55-річного фахівця президент клубу Роман Черняк і віцепрезидент Олег Лисак представили команді.

До тренерського штабу Максимова увійшли також Сергій Ревут (раніше також працював у Полтаві) і Микола Іщенко. Колишній наставник Сергій Долганський залишається в команді, і відповідатиме за підготовку воротарів.