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Форвард Руху прокоментував нічию проти Чорноморця.

Львівський Рух напередодні в рамках одинадцятого туру української Прем’єр-ліги на власному полі зіграв унічию проти одеського Чорноморця.

Рух — Чорноморець 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "жовто-чорних" Ілля Квасниця поділився враженнями від побаченого на полі.

"Настрій не найкращий, адже Рух налаштовувався на перемогу. Команда контролювала гру, але, на жаль, у кінці матчу ми сіли надто близько до своїх воріт та пропустили гол. Прикро, коли втрачаєш перемогу, домінуючи на полі більшу частину матчу.

Потрібно проаналізувати цю гру, щоб зрозуміти, що пішло не так і чому ми втратили позитивний для нас результат.

У епізоді з голом команді вдалося розіграти хорошу комбінацію, а Олексій Сич віддав зручну передачу й мені залишилося лише підставити ногу та забити у пусті ворота.

Після гри з Карпатами вдалося трохи поспілкуватись з Віктором Розовим. Тоді він попросив пообіцяти, що я заб’ю в наступному матчі і мені це вдалось. Постараюсь зробити це ще й у кубковій грі.

Підтримка завжди важлива для Руху і ми вдячні вболівальникам, що вони є на кожному нашому домашньому матчі. Приємно бачити глядачів на трибунах і це мотивує грати краще.

На жаль, нам не вдається зараз перемагати, але ми докладемо всіх зусиль, аби виправити ситуацію та здобути перемогу вже у наступній грі. Слід підлаштуватись під цей інтенсивний графік та грати у свій звичний футбол й тоді прийде результат", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух зіграє в гостях у криворізького Кривбасу.