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Захисник Руху прокоментував нічию проти Чорноморця.

У рамках одинадцятого туру української Прем’єр-ліги напередодні львівський Рух на власному полі зіграв унічию проти одеського Чорноморця.

Рух — Чорноморець 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "жовто-чорних" Віталій Роман поділився враженнями від побаченого на полі.

"Це була бойова та напружена гра. Звісно, ми незадоволені результатом, адже після програшу в матчі з Карпатами вся команда налаштовувалась лише на перемогу. Треба зробити правильні висновки з цих ігор та рухатись далі.

Наприкінці поєдинку з Чорноморцем команда підсіла, гравці почали допускати необов’язкові помилки. Це призвело до того, що одесити змогли забити нам гол.

Ми грали проти сильної команди, яку не можна недооцінювати, і Чорноморець показав це на футбольному полі. Суперник нав’язав нам багато боротьби і йому вдалось заробити одне очко в цій грі", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух зіграє в гостях у криворізького Кривбасу.