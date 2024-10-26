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Керманич Полісся прокоментував нічию проти Колосу.

Житомирське Полісся напередодні в рамках одинадцятого туру української Прем’єр-ліги на власному полі зіграло внічию проти ковалівського Колосу.

Полісся — Колос 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "вовків" Імад Ашур поділився враженнями від побаченого на полі.

"Ніхто не може бути задоволений утратою очок. Ми можемо бути задоволені тим, що ми додали після голу в другому таймі, що зрівняли рахунок та маємо резерв для цього. Але цього недостатньо.

Коли ми щось говоримо, а потім кажемо "але", то можемо забути, про що ми говоримо до цього. Ми не можемо в першу частину гри виходити, і думати, що гра сама собою реалізується. Ми зобов'язані диктувати ритм гри.

Коли суперник грає в більш комфортну стратегію, для того, щоб цей ритм зменшувати, ми точно не можемо під це підлаштовуватись. Ми не можемо грати в бий-біжи коли суперник буде опускатись на свою половину поля. Не можемо зупинятись і чекати на якусь нагоду — ми маємо їх самі створювати.

Те, що почали робити пізніше: набагато швидше просувати м'яч, агресивніше приймати його вперед, більше створювати загострень. Із одного з яких ми й реалізували момент.

В першому таймі були моменти, але занадто багато сумнівів було в певних особистих діях, коли ми робили зайвий дотик. Замість загострень били по воротах, зайвий раз віддавали передачу чи шукали ідеальну нагоду. Ми знаємо, що біля воріт суперника, організована команда не буде створювати такі нагоди. Ніколи цьому не бути.

Сьогодні ми грали проти достатньо якісної та організованої команди. Ми про це знали й говорили впродовж підготовчих днів.

Насправді, справа тут не в перерві. Я думаю, що нам потрібно абстрагуватись від поняття, що є клуби, на які не потрібно налаштовуватись. Хочу абстрагуватись від таких понять, хоч це й важко. Ми маємо фокусуватись та налаштовуватись на гру в футбол.

Не важливо, де ця гра відбувається: офіційний матч чи тренування. Ви виходите на поле та граєте. Гра не може бути за бажанням. Якщо ми виходимо на поле, то є частиною гри, яка постійно буде щось від нас вимагати. У гри є свої вимоги та правила. Якщо ми не хочемо до них прислуховуватись, то будемо доводити моменти до таких неприємних сюрпризів.

Сьогодні це більше стосується погляду на базові, концептуальні речі. Можливо хтось не погодиться й буде говорити про те, що є більш важливіші матчі. Що треба пресингувати 15 хвилин, а потім цього не робити, чи навпаки. Я в таке не вірю. Ми маємо робити все для того, аби нав'язувати свою гру. Ми знаходимось в оптимальній формі та в найкращому з можливих складів, де можемо це нав'язувати. Ми, поки що, на шляху до того, щоб цього досягнути. Інакше не буде. Час не можна пришвидшити.

Ми розуміємо: яким би не був результат, потрібно повертатись до того, що ми зараз будуємо. Усе рівно буде момент стагнації. Сьогоднішній день один із таких моментів. На мою думку, на це є об'єктивні причини, про які ми говорили попередньо.

Можливо, у цьому й полягає сенс. Ця ідея, що не потрібно на когось налаштовуватись, додасть нам фокусу, тверезості, мотивації, внутрішньої роботи. Про що ми говоримо, домовляємось та робимо в кожній грі.

Із іншої сторони я не дуже полюбляю цю ідею та не погоджуюсь з нею. Але, можливо, це буде для нас бонусом. Графік буде насичений, цей тиждень — точно. Ураховуючи ті обставини, із якими ми зіштовхнулись упродовж павз на збірні. На жаль, є гравці, які зазнали травм. Маємо пам'ятати травму Гуцуляка. Ми раді, що він вже в грі й вплинув на результат, реалізуваши свою нагоду саме головою.

Є певна різниця в кондиціях, на це є свої причини, нам потрібно це проаналізувати та підходити до кожної гри максимально сфокусовано та тверезо. Якщо не потрібно додаткової мотивації, це плюс. Спробуємо використати цю нагоду на свою користь", — заявив український фахівець.

У наступному турі житомирське Полісся зіграє в гостях у Олександрії.