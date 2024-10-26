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Керманич Колосу прокоментував нічию проти Полісся.

Ковалівський Колос напередодні в рамках одинадцятого туру української Прем’єр-ліги зіграв унічию проти житомирського Полісся на полі суперників.

Полісся — Колос 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "колосків" Олександр Поздєєв поділився враженнями від побаченого на полі.

"Хочеться більше контргри проти такого суперника. Мені здається, ми могли трошки більше витиснути в атаці, хоча б чіплятися десь. Там не розрахували, там десь не прийняли. Утрати м'яча були прості — хотілось б їх мінімізувати.

Із точки зору результату, заліковий бал на виїзді з командою, яка вважається топом, напевно. За амбіціями — як мінімум, тож це — позитивний результат. Але завжди хочеться більшого, і нам є над чим працювати", — заявив український фахівець.

У наступному турі ковалівський Колос зіграє в гостях у полтавської Ворскли.