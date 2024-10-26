Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 26 жовтня 2024 року.

Кривбас у матчі 11 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв черкаський ЛНЗ (3:1).

Рахунок у матчі був відкритий у середині першого тайму, коли Ілич отримав м'яч на дальній стійці воротарського майданчика та точно пробив у дальній кут.

Потім на 56 хвилині Понєдєльнік збільшив перевагу команди Юрія Вернидуба, на що ЛНЗ відповів точним ударом Наумця.

Проте останнє слово було за криворіжцями, коли п'ятій компенсованій хвилині Драмбаєв пробіг через усе поле та закотив м'яч у порожні ворота, після того, як воротар суперника підключився до кутового.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кривбас — ЛНЗ у рамках 11-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Кривбас — ЛНЗ 3:1

Голи: Ілич, 23, Понєдєльнік, 56, Драмбаєв, 90+5 — Наумець, 75.

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Романчук, Драмбаєв, Кузик — Бізімана — Задерака, Ілич (Аморозо Дос Сантос, 75), Твердохліб, Микитишин (Ноа Ндомбазі, 59) — Соса.

ЛНЗ: Кучеренко — Саліху, Дайко, Муравський (Наумець, 68) — Топалов (Пасіч, 59), Нонікашвілі, Тілль, Путря — Яшарі — Халайла (Мерлін Молло Бессала, 68), Момо.

Попередження: Задерака — Топалов, Тілль.