Україна

Керманич Олександрії прокоментував перемогу над Інгульцем.

Олександрія напередодні в рамках одинадцятого туру української Прем’єр-ліги на власному полі обіграла петровський Інгулець у дербі Кропивниччини.

Олександрія — Інгулець 2:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "поліграфів" Руслан Ротань поділився враженнями від побаченого на полі.

"Не очікували від суперника вертикальної гри, пресингу один в один, вони завжди добре працювали з м’ячем, виходили з оборони і створювали моменти, завдячуючи правильному використанню вільних зон.

Потім вийшли на другий тайм більш зібраними. Розуміли, що Інгулець хоче багато боротьби і ми були вже готові до цього.

І в Козака, і в Філіппова немає проблем з індивідуальною майстерністю. Мабуть, не їх день в плані реалізації. У плані ж гри, я задоволений хлопцями. Якщо говорити про майстерність, то це більше стосується молодих гравців. Із досвідом приходять моменти, як розпорядитись правильно.

Гравці добре будуть спати, тому що виснажились фізично. Із завтрашнього дня потрібно думати за кубковий матч і вже треба готуватись. Повинні тримати марку і працювати з першої до останньої хвилини", — заявив український фахівець.

У наступному турі Олександрія зіграє домашній матч проти житомирського Полісся.