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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 11-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та донецький Шахтар.

Київське Динамо та донецький Шахтар зіграють у Класичному в рамках одинадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Олександр Шовковський, у порівнянні з розгромом Оболоні в дербі (5:1), залучив до стартового складу Андрієвського в опорній зоні, тоді як Брагару зіграє на правому фланзі атаки.

Маріно Пушич, на тлі поразки від лондонського Арсеналу (0:1), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак — Бражко, Андрієвський — Брагару, Буяльський, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Нещерет, Моргун, Вівчаренко, Дячук, Волошин, Шапаренко, Рубчинський, Караваєв, Малиш, Герреро, Біловар, Михайленко.



Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Криськів, Судаков — Зубков, Сікан, Егіналду.

Запасні: Фесюн, Траоре, Франьїч, Степаненко, Швед, Азарові, Вінісіус, Грам, Марлон, Кевін, Педріньйо да Сілва, Невертон.



Гра Динамо Київ — Шахтар почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.