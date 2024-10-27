Україна

Олександр Шовковський пожалівся на перевантажений календар.

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував нічию з Шахтарем в матчі УПЛ.

"Складно готуватися, коли, по-перше, граєш через дві доби на третю, а по-друге, коли маєш таку логістику. Ми свідомо пішли на те, що розбили дорогу на два етапи для того, щоб мати змогу провести бодай якусь підготовку. Тому після гри з Ромою команда зранку вилетіла до Любліна. Там ми заселилися до готелю, пообідали, після чого мали дві з половиною години для того, щоб трішки відпочити. І потім гравці, які виходили в стартовому складі, залишилися на відновлення, а всі інші поїхали на тренування. Не можу сказати, що це було повноцінне тренування, ви самі розумієте, що це непростий етап. Після цього команда повечеряла, сіла в автобус, поїхала до Хелма, а звідти об 11 годині вечора виїхала до Києва. На базу ми прибули вчора приблизно о 12:30.

Це для вашого розуміння, у якому стані були наші гравці. У Шахтаря в цьому плані було на два дні більше. Вони свій матч провели у вівторок. Це дало свій відбиток на сьогоднішній грі – ми розуміли, що нам сьогодні бракуватиме свіжості, тому готували нашу гру з урахуванням позиційної оборони і шукали свої можливості в контратакувальних діях. Щось вдавалось, щось – ні.

До цього додалася вимушена заміна Попова, який долучився до нашого лазарету, де вже перебувають Піхальонок, Ярмоленко, Шепелєв, Себальйос. Наскільки травма серйозна покаже завтрашнє обстеження.

Чому не грав Микола Шапаренко? На жаль, сьогодні вранці він отримав побутову травму. Йому наклали три шви, тож він не міг сьогодні вийти на футбольне поле.

Безумовно, привітали його (Караваєва — прим.), привітали всю команду з цим забитим голом, тому що це результативні дії – треба доставити мʼяч на фланг, треба доставити його до штрафного майданчика, треба опинитися в потрібному місці і, нарешті, поставити фінальну крапку. Ми працюємо над цим, іноді це вдається. Говоримо гравцям, як краще будувати наші атакувальні дії, а як захисні, як переміщуватись, взаємодіяти в лініях, на флангах. Щось вдається, щось – ні, але втома накопичується. Треба було бачити гравців, аби розуміти, у якому стані вони перебували ще вчора.

Ви можете мене критикувати… Але всі тренери починають говорити про те, що така кількість матчів неприпустима, а гравці, які грають у своїх національних командах, взагалі не мають відпочинку. Безумовно, свіжості нам не вистачало. Щодо Караваєва – ми всі привітали його з забитим голом, дуже важливим. З урахуванням цих обставин, а також того, як складалися події на футбольному полі, можна вважати цей результат непоганим для нас", — сказав Шовковський.

Нагадаємо, Динамо та Шахтар зіграли внічию 1:1 в матчі 11-го туру УПЛ.