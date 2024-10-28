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Захисник Динамо Київ прокоментував нічию проти Шахтаря.

Київське Динамо напередодні в рамках одинадцятого туру української Прем’єр-ліги на власному полі зіграло внічию проти донецького Шахтаря в Класичному.

Динамо Київ — Шахтар 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "біло-синіх" Олександр Караваєв поділився враженнями від побаченого на полі.

"Чомусь було важко сьогодні, потрібно поговорити з хлопцями. Ми зіграли нижче свого рівня, особливо у першому таймі. Не знаю, чого боялись, можливо, вплинуло те, що у даній ситуації очки були більше потрібні не нам.

Та все одно не можна так грати, потрібно не відходити від своїх принципів. Будемо розбирати гру, це буде хороша пожива для роздумів, щоб у майбутньому не повторювати помилок, які були допущені сьогодні. У будь-якому випадку ми маємо грати набагато краще.

Так, навесні нам треба було лише перемагати, тому ми з перших хвилин неслись уперед. Не скажу, що сьогодні у нас були наміри втримати результат, навпаки — ми хотіли виграти цей матч, але щось пішло не так. Може, просто не наш день.

Зробимо правильні висновки, головне, що вдалось вирвати нічию. Могли і перемогти, але трохи не пощастило. Пощастить у наступних поєдинках.

Перед матчем на розминці до мене підійшов військовий з прапором України, я бачив, що йому важко, він сказав, що прийшов із "нуля", на його очі навернулись сльози. Він подарував мені прапор і сказав, що я сьогодні заб’ю — так і вийшло. Я пообіцяв подарувати йому футболку.

Тож я активно про це думав про це, тому що знаю, що можу та знаю, коли це треба робити, і я хочу це робити, поки все для цього у мене є. Тож дуже хотів відзначитись, тим більше, що статистика говорить, що я грав проти Шахтаря 28 разів і жодного разу не забивав. Сьогодні це вийшло зробити у своєму стилі. Усе склалось так, як було треба.

Це була принципова гра між грандами українського футболу, очевидно, що кожна команда хотіла виграти, тому створювали багато моментів.

Ми хотіли перемогти та не пропускати — такий план у нас на кожну гру. Але, можна сказати, добре, що ми пропустили на початку, тому що був час оговтатись та грати гостріше. Загалом, потрібно "вмикатись" та робити свою справу одразу, а не після того, як ми пропускаємо.

Звісно, після вилучення в складі суперника стає легше. Потрібно лише краще реалізовувати цю перевагу. Так, було багато зіткнень, не схвалюю, що Судаков жорстко зіграв на перших хвилинах. Це може нашкодити здоров’ю будь-якого футболіста. Та я розумію, що у таких матчах дуже сильне напруження пристрастей. Розумію, що ніхто не хоче програвати, але потрібно діяти у межах правил.

Наступний матч проти Ворскли теж буде принциповим, адже це вже не чемпіонат, а Кубок, і цим усе сказано. У нас був гіркий досвід минулого сезону, коли ми поступилися Оболоні. Але це вже історія, тепер новий сезон. Завдання у Динамо завжди одне — виграти чемпіонство та Кубок України", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо зіграє домашній матч проти петровського Інгульця.