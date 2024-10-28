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Півзахисник Динамо Київ прокоментував нічию проти Шахтаря.

Напередодні київське Динамо в рамках одинадцятого туру української Прем’єр-ліги на власному полі зіграло внічию проти донецького Шахтаря в Класичному.

Динамо Київ — Шахтар 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Владислав Кабаєв поділився враженнями від побаченого на полі.

"Ми сумували за подібними матчами, хочеться грати такі поєдинки якомога частіше. Це був наш домашній матч, прийшло багато людей. Думаю, якби не обмеження, був би повний стадіон. Враження від гри залишилися змішані, адже кожного разу хочеться перемагати, тим більше такого принципового суперника, як Шахтар.

Та й у моменті з пропущеним м’ячем я не дограв при подачі від кутової позначки. Тому враження від матчу трохи зіпсувалось. Але я дякую команді, яка не опустила руки та боролася до кінця. Ми показали, що у нас є характер, думаю, уболівальникам гра сподобалася.

Повторюсь, хотілося б якомога більше таких поєдинків. Наприклад, коли ми грали у Європі проти Роми, темп гри відчутно вищий, із Шахтарем теж було дуже цікаво грати. Це хороший опонент, нам є, за що з ними боротись, адже знаємо, яке завдання перед нами стоїть.

Звісно, матчі з Шахтарем завжди дуже напружені. Ще коли наш тренер Олександр Шовковський був гравцем, у матчах з цим суперником було багато червоних карток, бійок. Те саме — коли грав Ярмоленко до того, як залишив Динамо. Тож люди чекають цього матчу, і ми на нього чекали.

Сьогодні теж було і вилучення, і фоли, і багато яскравих моментів. Ніхто не хотів програвати, усі розуміли, із ким грають. Ще раз дякую хлопцям за те, що не поступилися у характері. Ми продовжуємо перебувати попереду у турнірній таблиці, ми нічого не втратили. Але щодо гри, є над чим працювати та куди прогресувати.

Питання про пріоритети турнірів слід поставити нашому головному тренеру. На мою думку, у нас зараз такий склад, що немає одинадцять основних гравців. Чесно зізнаюсь, що на тренуваннях іскри летять, усі хочуть грати, тому для нас не було несподіванкою, що хтось зіграв з Ромою, а хтось — із Шахтарем. Звісно, хочеться грати усі матчі і в Європі, і у внутрішньому чемпіонаті, але тренеру видніше. Лише час покаже, чи правильно ми зробили.

Чесно кажучи, я не бачив того моменту, і відео не передивлявся, тож нічого не можу сказати. Але я знаю Криськіва, і можу сказати, що, на мою думку. він точно зробив це не навмисно. Просто ніхто не хотів поступатися у тій мікродуелі. Мені, до речі, теж сильно розбили губу, але нічого страшного, футбол — це контактний вид спорту, тож усе нормально. Головне, щоб не було серйозних травм.

Крістіан Біловар, начебто нормально почувається, а у Дениса Попова, наче, м’язова травма. Не хочу жалітись, але у нас, дійсно, багато переїздів, складна логістика, тому, мені здається, саме це помітно впливає. Важкувато грати після таких багатогодинних подорожей.

Ми всі чекали появи на полі Караваєва наприкінці гри, адже знали, що це людина, від якої завжди можна чекати забитого м’яча, коли він виходить. Свою справу він сьогодні зробив, за що йому велика подяка та респект від усієї команди у роздягальні", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо зіграє домашній матч проти петровського Інгульця.