Україна

Керманич Ворскли прокоментував нічию проти Вересу.

Напередодні в рамках одинадцятого туру української Прем’єр-ліги полтавська Ворскла на виїзді зіграла внічию проти рівненського Вересу.

Верес — Ворскла 2:2 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "зелено-білих" Юрій Максимов поділився враженнями від побаченого на полі.

"Коли їхали до Рівного, думали про те, щоб не програти. Бо зараз у турнірній таблиці посідаємо невисоку позицію. Важливо, не впасти ще нижче.

Дякую команді за нічию. Могли перемогти, вели за ходом гри. Але наприкінці могли і програти сьогодні — були моменти біля наших воріт.

Хотілось перемогти. Після непростого першого тайму у другій половині гра нам вдавалася. І ми, і Верес — боремось за виживання. Цю гру можна занести в актив обом командам. Узяли по очку — рухаємось далі.

Щодо того, яких змін чекати в команді зараз — усе залежить від керівництва. Ми всі розуміємо, що в країні війна. Найголовніше — що ми досі граємо у футбол. А вся країна вболіває за Збройні сили. Переможемо у війні — тоді подумаємо і про футбол", — заявив український фахівець.

У наступному турі полтавська Ворскла зіграє вдома проти ковалівського Колосу.