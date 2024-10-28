Україна

Керманич Зорі прокоментував перемогу над Лівим Берегом.

Напередодні в рамках одинадцятого туру української Прем’єр-ліги луганська Зоря переграла київський Лівий Берег на полі суперників.

Лівий Берег — Зоря 0:2 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри виконувач обов’язків головного тренера "мужиків" Младен Бартулович поділився враженнями від побаченого на полі.

"Вітаю нашу команду з важливою перемогою. Вона була для нас складною. Не все вдавалось у першому таймі. Дивились, як Лівий Берег грав останні свої матчі. Вони гарно та агресивно діяли, особливо в обороні.

Сьогодні також вони діяли непогано, але ми зуміли створити момент, заробити та реалізувати пенальті. Це зламало їх план на поєдинок. Нам вдалось зробити заміни, які підсилили гру. Забили другий м’яч та довели зустріч до потрібної перемоги.

Настанова була діяти агресивніше. Не поступитись у боротьбі та нарешті прокинутись. Тому що, здавалось, що ми в першому таймі неначе спали. Добре, що вдалося здобути позитивний результат.

Для нас кожний поєдинок важливий. Сьогодні треба було набирати максимум, особливо враховуючи той факт, що до цього ми двічі програли. Але наступна гра в нас проти Шахтаря. Кубок є кубок, тому це особлива зустріч для нас. Будемо максимально налаштовані на гру в середу", — заявив хорватський фахівець.

У наступному турі полтавська Ворскла зіграє домашній матч проти черкаського ЛНЗ.