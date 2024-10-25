Україна

Нападник Полісся уразив ворота Колоса в домашньому матчі.

Правий вінгер Олексій Гуцуляк повернувся до стартового складу Полісся, відновившись після травми.

У матчі Ліги націй проти збірної Чехії (1:1, 14 жовтня) 26-річний українець зазнав пошкодження. Гравця збірної України винесли з поля на ношах після зіткнення з суперником.

Внаслідок отриманої травми Гуцуляк пропустив два матчі Полісся в УПЛ. У домашньому поєдинку з Колосом він грає з перших хвилин.

На 54-й хвилині зустрічі нападник уразив ворота гостей, відновивши паритет (1:1). Для Олексія цей гол став ювілейним, 40-м у чемпіонаті України, передає офіційний сайт УПЛ.

Нещодавно він також провів свій 200-й матч у турнірі.