Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу Кубку України, у якому зіграють львівські Рух та Карпати.

Львівські Рух та Карпати зіграють у дербі в рамках 1/8 фіналу Кубка України.

Віталій Пономарьов, після нічиєї проти одеського Чорноморця (1:1), залучив до стартового складу Краснопіра на вістрі атаки.

Владислав Лупашко, на тлі перемоги над київською Оболонню (1:0), використав із перших хвилин Кемкіна в рамці воріт, тоді як Мірошніченко гратиме праворуч у захисті, Чачуа та Альварес повернуться до центру поля, а Стеніо та Ігор — до нападу.

Рух: Ледвій — Сич, Холод, Дідик, Роман — Федор, Слюсар, Пастух — Квасниця, Краснопір, Карабін.

Запасні: Герета, Товарницький, Слюбик, Михальчук, Підгурський, Притула, Плюман, Климчук, Руніч, Клайвер.



Карпати: Кемкін — Мірошніченко, Бабогло, Педросо, Адамюк — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Стеніо, Ігор, Очеретько.

Запасні: Кінарейкін, Підлепенець, Тлумак, Устименко, Кузик, Клименко, Векляк, Костенко, Полегенько, Шах, Саків.



Гра Рух — Карпати почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.