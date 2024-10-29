Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку Кубку України, який відбудеться 29 жовтня, розпочавшись о 18:00.

У рамках стартового матчу 1/8 фіналу Кубку України вдруге за кілька тижнів пройде львівське дербі, в якому Рух прийме Карпати.

Рух — Карпати Львів

Вівторок, 29 жовтня, 18:00. Арена Львів (Львів). Головний арбітр — Віталій Романов (Дніпро). Прямая трансляция на ICTV

На Львівське дербі вболівальники чекали півтора року, а тепер воно пройде вдруге за останні кілька тижнів. Минулого разу була зустріч в українській Прем'єр-лізі, яка закінчилася з рахунком 1:0 на користь Карпат.

Рух розпочав сезон досить успішно, продовжуючи тенденцію прогресу минулої кампанії, проте ближче до осені команда Віталія Пономарьова вадчутно здала позиції і вже не може виграти шість матчів поспіль – при цьому була лише одна поразка – у принциповому матчі від Карпат, що б'є сильніше психологічно та морально, ніж решта результатів.

Головна проблема Руху в атаці, тому що моменти є і кілька стовідсоткових можливостей є у кожній грі, але підводить майстерність та реалізація. Банально, але саме цей фактор заважає Руху стабільно брати очки за перемоги та боротися за їхню мрію – єврокубкову зону.

Втім, Кубок України, як кажуть, зовсім інша історія, особливо з присмаком дербі. Саме зараз Рух має перервати низку невдач і перемога над "левами" точно забезпечить гарний настрій та бойовий дух на наступні матчі в УПЛ.

Карпати у свою чергу розпочали сезон нестабільно, але зазначимо, що вже були зустрічі з Динамо та Шахтарем, тож десь похитнулася впевненість. Втім, зараз команда в хорошій формі, про що говорять дві перемоги поспіль — над Рухом та Оболонню.

Також варто сказати, що команда Владислава Лупашка явно працює над своєю побудовою гри — якщо на початку сезону були авантюрні атаки та погана оборона, яка часто губилася при контратаках суперника, то зараз все виглядає стабільніше, що й почало приносити свої плоди. Якщо "леви" продовжать так само, що результат за підсумками сезону буде очевидний.

Однак у Кубку можуть бути інші завдання, проте статус дербі підігріває градус протистояння і незважаючи на напружений календар, битва обіцяє бути насиченою та гарячою у всіх сенсах. З одного боку Карпати захочуть довести, що їхня перемога над Рухом була не випадковою, а підопічні Пономарьова прагнутимуть реваншу.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рух: Ледвій – Роман, Дідик, Холод, Сич – Підгурський - Пастух, Федор – Климчук, Квасниця, Краснопір.

Карпати Львів: Кінарейкін – Мірошниченко, Педросо, Бабогло, Адамюк – Бруніньо, Клименко, Чачуа – Очеретько, Підлепенець, Устименко.