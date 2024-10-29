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Рух — Карпати Львів, УПЛ
29 жовтня 2024, 13:52
Сьогодні, 29 жовтня, відбудеться стартовий матч 1/8 фіналу Кубку України, у якому буде львівське дербі між Рухом та Карпатами.
Поєдинок проходитиме у Львові на Арені Львів. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за Києвом.
Рух — Карпати Львів. Напередодні
Онлайн-трансляція матчу Рух — Карпати Львів:
Нагадаємо, що кілька тижнів команди зустрічалися у чемпіонаті України і тоді перемогу відсвяткували підопічні Владислава Лупашка.