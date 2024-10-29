Україна

Фахівець поділився своїми думками щодо матчу Кубка України.

Головний тренер Карпат Владислав Лупашко дав свій коментар після поєдинку з Рухом в 1/8 фіналу Кубка України, передає офіційний сайт "зелено-білих".

Рух — Карпати 1:0 Відео гола та огляд матчу 29.10.2024

Спеціаліст оцінив ажіотаж, що створюється львівськими дербі та розповів, як на результат зустрічі вплинула кількість часу для відновлення.

"Загалом класний матч, справжнє дербі для Львова та України. Бо дійсно такого ажіотажу, крім поєдинку Динамо — Шахтар немає. Можливо, якість гри втрачається через те, що велика ціна, всі націлені на результат у цьому матчі. Однак вважаю, що цей матч — це прикраса українського футболу.

Думаю, що сьогодні гра була до того, на скільки вистачить Карпат. Ми не могли робити ранні заміни через можливий додатковий час, ми це все враховували. Дехто провів два дні тому 90 хвилин, а хтось пропустив повністю тренувальний процес через травми. Тому ситуація була досить складною. Головна дилема полягала в тому, як ми будемо виглядати. Чесно кажучи, ще на вчорашньому тренуванні ми виглядали досить важко фізично. Ми відновлювалися важкувато і на це є об'єктивні причини.

Перемога над Рухом в УПЛ чи в Кубку? Ви знаєте ставлення наших фанатів. Якщо я скажу, що чемпіонат, то вони цього не зрозуміють. Ми хотіли дві перемоги — наразі вже є як є.

Для відновлення до кубкового матчу Карпати мали на одну добу менше, ніж Рух і це було ключовим питанням сьогоднішньої зустрічі. Думаю, що дехто на це і розраховував, бо розумів, що у Руху молоді гравці, які швидше відновлюються. Для них одна доба це колосальна перевага. На тижні у нас додалися травмовані гравці. Тому ситуація ще ускладнилась. Вважаю, що цей день переваги був ключовим сьогодні. Якби ми грали на день раніше, то ми б володіли більшою перевагою у цьому матчі, ніж це було.

Чому не вдалося забити? Це пов'язано з тим, що коли свіжий гравець, то у нього кращі рішення та свіжіші ноги. Ви бачили, як Бруніньйо в першому таймі легко грав один в один і як важко стало після екватору першої половини зустрічі", — заявив Лупашко.

Нагадаємо, раніше щодо матчу також висловився керманич Руху Віталій Пономарьов.