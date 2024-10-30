Україна

32-річний капітан житомирського клубу пропустив п'ять тижнів.

Півзахисник Полісся Руслан Бабенко відновився після травми і вже незабаром повернеться на поле. Про це повідомляє прес-служба клубу.

32-річний українець пропустив останні п'ять тижнів через пошкодження, але вже розпочав тренування у загальній групі житомирської команди.

"Я не пам’ятаю, щоб в моїй кар’єрі такий був такий важкий період. Багато працював в залі, приділяв багато часу відновленню, і, можна сказати, що фізичні кондиції не в найкращому стані. Але з кожним тренуванням почуваюсь краще. Дуже сумував за матчами. По-перше, хочу подякувати всьому медичному персоналу, фізіотерапевтам, тренерам, з якими я проходив реабілітацію. Дуже радий повернутися. Попереду найважливіший період першої частини сезону. Дуже чекаю цих матчів і маю надію, що зможу допомогти команді", — сказав Бабенко.

Нинішнього сезону Бабенко провів шість матчів, у яких відзначився одним асистом.

Свій найближчий матч Полісся проведе проти Кривбасу до 1/8 фіналу Кубку України. Гра відбудеться сьогодні, 30 жовтня, о 15.30 за Києвом.