Україна

Команда Руслана Ротаня показала свій клас у першому таймі, забивши чотири м'ячі.

Олександрія у матчі 1/8 фіналу Кубку України у гостях впевнено обіграла ЮКСУ з Першої ліги з рахунком 4:1.

Рахунок у матчі було відкрито на восьмій хвилині, коли Родіон Плакса отримав м'яч на лінії штрафного майданчика та пробив у ближній кут. Потім на 23 хвилині Денис Костишин подав з лівого флангу до штрафного майданчика, де Артем Козак чудово зіграв на випередженні та переправив м'яч у ворота.

Після цього настав момент шедевра — на 36 хвилині Данило Скорко метрів із 30 неймовірним дальнім ударом зі штрафного вразив дальній кут воріт ЮКСИ.

Через три хвилини команда Руслана Ротаня забила четвертий м'яч, коли Плакса повторив свій трюк і практично з тієї ж позиції оформив дубль, також пробивши ближній кут воріт.

ЮКСА намагалася щось створити попереду і єдиним голом відзначився Роман Дебелко, у якого поцілив захисник Олександрії, після чого м'яч влетів у сітку воріт.

Таким чином, Олександрія стала ще одним чвертьфіналістом слідом за Рухом та Буковиною.

ЮКСА — Олександрія 1:4

Голи: Дебелко, 49 — Плакса, 8, 39, Козак, 23, Скорко, 36.

ЮКСА (стартовий склад): Федотов, Махнєв, Селін, Зозуля, Дедяєв, Ситников, Харченко, Євдокимов, Ховайко, Дебелко, Гоуларт.

Олександрія (стартовий склад): Єрмаков, Костишин, Кулаков, Логінов, Плакса, Ващенко, Скорко, Кампос, Копина, Смирний, Козак.