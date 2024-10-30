Колектив Імада Ашура дістався чвертьфіналу турніру.
Полісся - Кривбас, фото Полісся
30 жовтня 2024, 17:27
У рамках 1/8 фіналу Кубка України житомирське Полісся приймало криворізький Кривбас.
Саме гості відкрили рахунок у матчі завдяки голу Максима Задераки. Ще до перерви господарі поля відновили паритет результативним ударом Сергія Чоботенка. Вирішальним у поєдинку виявилося чергове взяття воріт у виконанні Олексія Гуцуляка в другому таймі.
Полісся — Кривбас 2:1
Голи: Чоботенко, 43, Гуцуляк, 72 — Задерака, 17
Полісся: Волинець — Михайліченко, Віалле, Чоботенко (Сарапій, 46), Смоляков — Гуцуляк, Лєднєв (Т. Коста, 59), Мельниченко (Кушніренко, 46), Крушинський (Бабенко, 67), Назаренко — Пайшао
Кривбас: Кліщук — Бандейра, Романчук, Драмбаєв, Кузик — Задерака, Ілич, Бізімана, Твердохліб (Аморозо, 62), Микитишин — Соса
Попередження: Віалле, Михайліченко