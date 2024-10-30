Україна

Керманич Ворскли висловився про виліт своєї команди з Кубка України.

У рамках 1/8 фіналу Кубка України київське Динамо в овертаймах вирвало путівку до чвертьфіналу в полтавської Ворскли, здобувши перемогу з рахунком 2:1.

Головний тренер полтавського клубу Юрій Максимов поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Хотілося б перемоги, але є що є. Хлопці старалися, гадаю, це всі бачили — уболівальника не обдуриш. Так, десь нашим гравцям не вистачало майстерності, але їхнє бажання зашкалювало. Тому дякую їм за гру.

Чи був Кане найкращим на полі? Була б перемога, я сказав би, що він молодець. Але Кане, звичайно, намагається, він є лідером команди. Втім, сьогодні всі старалися. Не хочу когось виокремлювати. Ми — команда. Виграємо всі разом, програємо — всі разом. Трохи не пощастило, м'яч не йшов у ворота. Але це футбол. Дякую команді за гру.

Таку лаву запасних, яку зараз має Динамо, хотіла б мати будь-яка команда. А у нас лава запасних надто коротка. І те, що ми пропускаємо на останніх хвилинах, також говорить про те, що лава запасних коротка. Але, повторюю, бажання у хлопців зашкалювало, ви всі це бачили.

Усім хочеться, щоб було два склади. Але зараз така ситуація у нашій країні, що не всі тягнуть і один склад. Найголовніше, що є футбол. Закінчиться війна, і, гадаю, наш футбол буде ще кращим, ніж він був до війни. Головне, щоби закінчилася війна. А поки що є бюджет, на який ми розраховуємо. У зимову паузу може когось запросимо, нам потрібне підсилення, бо зараз боремося за виживання", — цитує слова Юрія Максимова офіційний сайт Ворскли.

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