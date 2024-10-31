Україна

Форвард Динамо прокоментував кубкову перемогу над Ворсклою.

Напередодні київське Динамо в 1/8 фіналу Кубка України на виїзді переграло полтавську Ворсклу в овертаймі.

Ворскла — Динамо Київ 1:2 Відео голів та огляд матчу Кубка України

Після завершення гри нападник "біло-синіх" Едуардо Герреро, якому вдалось забити дебютний м’яч за клуб із пенальті, прокоментував виступ команди.

"Тепер почуваюсь значно краще, адже я не міг забити гол протягом багатьох матчів, а для форварда це важливо.

Початок матчу був для нас важким, урешті ми пропустили гол. Кубкові ігри часто бувають такими, особливо коли граєш матч на виліт у гостях. Тим більше проти такої команди, яка дуже щільно обороняється та шукає свої шанси.

Рішення з приводу пробиття пенальті ми ухвалили ще перед грою. Андрієвський сказав мені, що якщо ми заробимо пенальті, саме я виконуватиму 11-метровий. Це додало мені впевненості на матч в цілому. Коли ми заробили пенальті, я спокійно почувався перед ударом.

Ми готувались до різних сценаріїв, у тому числі до серії пенальті.

Звісно, усі ці переїзди додають утоми, адже ми багато часу проводимо в дорозі, часу на відпочинок небагато. Але я не жаліюсь, це моя робота", — заявив панамський виконавець.

Наступний матч київське Динамо проведе вдома проти петровського Інгульця в рамках чемпіонату.