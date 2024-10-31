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Керманич Зорі прокоментував кубкову поразку над Шахтаря.

Напередодні луганська Зоря в 1/8 фіналу Кубка України на Арені Львів поступилась донецькому Шахтарю.

Шахтар — Зоря 1:0 Відео гола та огляд матчу Кубка України

Після завершення гри в.о. головного тренера "мужиків" Младен Бартулович прокоментував виступ команди.

"Дякую своїй команди за гарний матч, за відношення. Вони показали дуже пристойну гру. На жаль, трохи не вистачило.

Суддя, в цілому, непогано працював, але в ключовий етап гри, коли наш тиск став усе вагомішим, дав нам червону картку. Її не було в тому епізоді. Це максимум — жовта.

Стан газону після гри напередодні? Газон був однаковий для обох команд. Улітку ми проводили матч тут проти Руху і також були питання до стану поля. Зрозуміло, що з ним треба щось робити.

Дивились до цього багато поєдинків Шахтаря. Налаштовували хлопців на важкий матч. На мою думку, ми непогано впорались із суперником. Компактно, агресивно працювали, особливо в другому таймі. Були моменти, могли забивати. У цілому, задоволений нашими діями в цій грі", — заявив хорватський фахівець.

Наступний матч луганська Зоря проведе вдома проти черкаського ЛНЗ в рамках чемпіонату.