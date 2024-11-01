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Поєдинок було перенесено через виклик гравців до складу Олімпійської збірної України.

Перенесений матч стартового туру української Прем'єр-ліги між львівським Рухом та житомирським Поліссям відбудеться у середу, 4 грудня. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Матч проходитиме у Львові на Арені Львів. Час матчу буде оголошено пізніше.

Нагадаємо, матч було перенесено через виклик кількох гравців Руху до складу Олімпійської збірної України.

Також додамо, що Рух та Полісся зіграють два матчі поспіль, оскільки команди мають зустрітися у 16 ​​турі УПЛ, базова дата якого – 7 грудня.

Після десяти турів Полісся набрало 22 очки і посідає третє місце в УПЛ, а Рух має 14 балів та дев'ятий рядок.