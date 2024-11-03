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Керманич Лівого Берега прокоментував поразку від Карпат.

У рамках дванадцятого туру української Прем’єр-ліги київський Лівий Берег поступився львівським Карпатам на полі суперників.

Карпати — Лівий Берег 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "лелек" Віталій Первак прокоментував виступ власних підопічних.

"Вважаю, що не вдалось дотерпіти. Поки дотримувалисб ігрової дисципліни, гра була під контролем. Але якщо весь час сидіти в обороні, рано чи пізно можна пропустити.

Найбільша наша проблема — це те, що в нас нічого не виходило в атаці, було декілька моментів, але всі ці моменти не позначилися на рахунку матчу.

У цьому також є заслуга Карпат, вони не давали нам нічого зробити. Суперник глушив всі наші контратаки ще на їхньому початку та не давав можливості використовувати будь-який простір. Але все одно треба було бігти та час від часу робити зайвий дотик до м’яча.

Завдання зараз — доїхати до Києва, відновитись та готуватись до наступних матчів.

За пів року Карпати стали сильнішими, з’явилося набагато більше майстерних футболістів. Прикладом є Адамюк та Мірошниченко, це футболісти, які знають як грати в обороні. Те ж стосується нападника Устименка, який вміє розбиратися в атаці", — заявив український фахівець.

У наступному турі київський Лівий Берег прийматиме петровський Інгулець.