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Керманич Руху прокоментував нічию проти Олександрії.

Напередодні в рамках дев’ятого туру української Прем’єр-ліги львівський Рух на виїзді зіграв унічию проти Олександрії.

Олександрія — Рух 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "жовто-чорних" Віталій Пономарьов прокоментував виступ власної команди.

"Аналізуючи поєдинок можна сказати, що Рух скоріше здобув одне очко, аніж утратив два. Команда провела два різних тайми. Зокрема перший був досить непоганим у нашому виконанні, але потім довелося зробити вимушені заміни.

На жаль, ті гравці, які вийшли на заміну, не змогли зіграти на тому рівні, який хотілось би бачити.

У нас було три важких виїзних поєдинки проти Ворскли, Динамо та Олександрії. Останні дві команди — лідери чемпіонату, тому нічия із ними це досить непоганий результат.

Звісно, нам було непросто грати проти Динамо та Олександрії, адже це сильні команди, які недарма знаходяться на вершині турнірної таблиці.

У епізоді з пропущеним голом Дмитро Ледвій грубо помилився. Немає про що говорити, адже він сам все чудово розуміє. У нашій команді грають молоді футболісти, яким не вистачає досвіду та стабільності. Їм потрібно вчитись, у тому числі й на таких помилках. Та це не значить, що ми відходитимемо від своєї стратегії, бо ми й надалі довірятимемо своїй молоді.

Юрій Климчук ще не набрав свою оптимальну форму. Він пропустив багато через травму, тому зараз йому потрібен час, щоб повернути свої найкращі кондиції.

Роман Дідик отримав удар по голові, тому ми вирішили його замінити. Зараз він знаходиться під наглядом лікарів.

Владислав Семотюк теж покинув поле через ушкодження", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівський Рух проведе домашнє дербі проти Карпат.