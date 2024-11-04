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Керманич Колосу прокоментував перемогу над Ворсклою.

Ковалівський Колос напередодні обіграв полтавську Ворсклу в гостьовому матчі дванадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Ворскла — Колос 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "колосків" Олександр Поздєєв прокоментував виступ власної команди.

"Із точки зору таблиці, звичайно, це була гра за велику кількість очок для нас і для Ворскли. Ураховуючи нашу серію, серію Ворскли, для нас і для суперників це була дуже важлива гра.

Якість ми не показали сьогодні, якогось цікавого, напевно, футболу, не показали, але вистраждали перемогу.

Є проблема з реалізацією. Звісно, якби ми трошки краще реалізовували, можливо ситуація була би інша. Але це мрії наші, ми можемо лише здогадуватись. Це ані нас не влаштовує, ані футболістів. Покращувати гру? Тільки через тренування, іншого шляху немає. Усе покращується через працю.

Якщо ми правильно реагуємо на наші помилки — наприклад, ті самі нападники. Є два варіанти: вони можуть опустити руки і почати себе лаяти та піти в себе, грубо кажучи, а можна просто наполегливіше працювати, більше приділяти цьому увагу — і тоді є шанс, що воно покращиться. Не гарантований, але він є, і за нього потрібно чіплятись.

Тому що, звичайно, від атакувальних футболістів багато залежить. Усі дивляться на статистику — скільки гольових дій, скільки зароблених пенальті і тому подібне. Це важливо для атакувальної ланки. Є проблема, усі разом намагаємось її вирішувати", — заявив український фахівець.

У наступному турі ковалівський Колос прийматиме криворізький Кривбас.