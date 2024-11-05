Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 4 листопада 2024 року.

Луганська Зоря у матчі 12 туру української Прем'єр-ліги поступилася черкаському ЛНЗ (1:2).

Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму зусиллями Мічина.

Однак у середині другого тайму ЛНЗ зрівняв цифри на табло завдяки голу Топалова, а потім на 80 хвилині Молло вивів гостей уперед, забивши переможний м'яч.

Після 12 турів ЛНЗ набрав 18 очок і посідає сьоме місце в УПЛ, а у Зорі 15 балів та дев'ятий рядок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Зоря — ЛНЗ у рамках 12-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Зоря — ЛНЗ 1:2

Голи: Мічин, 27 — Топалов, 60, Молло, 80.

Зоря: Турбаєвський — Тронтель, Башич, Джордан, Вантух — Дришлюк — Горбач (Супряга, 76), Мічин, Яцик, Слесар — Будківський.

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Дайко (Муравський, 9), Г. Пасіч — Тілль, Нонікашвілі, Яшарі — Молло (Халайла, 90), Момо, Топалов (Ейнел, 71).

Попередження: Мічин, Горбач.