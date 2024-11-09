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Керманич Чорноморця прокоментував поразку від Ворскли.

Одеський Чорноморець у рамках тринадцятого туру української Прем’єр-ліги поступився полтавській Ворсклі на власному полі.

Чорноморець — Ворскла 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "моряків" Олександр Бабич прокоментував виступ власної команди.

"Така гра була, від ножа. Ані Ворскла, ані Чорноморець не грали на нічию. Ворскла дещо нас перегравала, була ближчою до перемоги, тому що перший тайм ми провалили.

У другому таймі додали в мобільності. Могли забити ще за рахунку 0:0, було два хороших моменти в нас, але супернику пощастило більше.

Ще раз кажу: ми вимагаємо від гравців якості. Хочемо, щоб команда переходила в атаку через строгий пас, щоб м'яч ходив Звідси дуже багато помилок. Бракує впевненості, хоча на тренуваннях ми все відпрацьовуємо. Можливо, справа в психології. Але в грі потрібно ще над цим усім працювати

Можливо, наша поразка сьогодні більш закономірна.

Тактично ми більш грамотно зіграли з Шахтарем, аніж сьогодні з Ворсклою. Я розчарований, тому що ми можемо на певному рівні грати в обороні проти Шахтаря і Руху, а сьогодні так провалити перший тайм

Суддівство? Я вам відверто скажу, що я хлопцям говорив і перед Рухом, і сьогодні, що ми гратимемо не тільки проти Ворскли", — заявив український виконавець.

У наступному турі одеський Чорноморець гостюватиме в київського Динамо.