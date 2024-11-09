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Керманич Ворскли прокоментував перемогу над Чорноморцем.

Полтавська Ворскла у рамках тринадцятого туру української Прем’єр-ліги обіграла одеський Чорноморець на полі суперників.

Чорноморець — Ворскла 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "зелено-білих" Юрій Максимов прокоментував виступ власної команди.

"Зовсім інший чемпіонат, ми це розуміємо. Боремось за виживання, тому гра за шість очок була. Хлопці старались.

Із Вересом і Колосом везіння не було, а сьогодні фарт десь повернувся. Подяка хлопцям.

Боявся, щоб не пропустили наприкінці, коли сіли на свою половину поля. У першому таймі в нас навіть ударів не було, усі хотіли завести м'яч у ворота. Ми ж не в хокей граємо.

Із Колосом було два удари, нуль ударів у площину", — заявив український виконавець.

У наступному турі полтавська Ворскла приймайте черкаський ЛНЗ.