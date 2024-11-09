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Президент Інгульця прокоментував нічию проти Лівого Берега.

У рамках тринадцятого туру української Прем’єр-ліги петровський Інгулець зіграв унічию проти київського Лівого Берега на полі суперників.

Лівий Берег — Інгулець 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри президент "козаків" Олександр Поворознюк прокоментував виступ власної команди.

"Молодь вийшла грати і зовсім інша гра пішла. Приємно дивитись, коли футболісти голодні до футболу, біжать як бик на червоне. Те, що не хватає майстерності — можна перекрити боротьбою. А то ж величні всі ходили, трясли задницями. Я задоволений грою.

Думаю, раніше потрібно було випускати молодь. А то вийшли в УПЛ, вирішили: "ми величні, нам зарплати давайте". Ми даємо зарплати, а грати не хочуть. У нас все стабільно, зарплати з першого по першого. Премії у той же день. У чому проблеми?! Думаю, ми і Шахтарю дамо бій.

Шанс ще буде даний усім. А потім я подивлюсь, як вони будуть грати.

Скажу чесно, коли Кобін прийшов до мене і сказав, що має питання до ключових гравців Інгульця. Я відповів, що у мене є лише одна людина, до якої немає запитань — це до тебе.

Я бачу гру, бачу перспективу, думаю, результат прийде. Десь нам не щастило на останніх хвилинах — із Чорноморцем, Зорею. Зорю ми переграли повністю, але пропустили наприкінці.

Але найголовніше, що я бачу перспективу молоді. Тож я задоволений цим, як ніхто!

От як раз до Козака найбільше претензій і було. Відсутність покарання завжди породжує зло. Наші звитяжні ветерани не тренуються, а ходять, бо в них є авторитет. А Кобін взяв і обрубав їм це.

Повірте, ми ще поборемося за місце в УПЛ, а у міжсезоння ще наберемо тієї молоді, у якої будуть дійсно горіти очі. Ми ще нерви помотаємо багатьом. Зокрема, Шахтарю в наступному турі", — заявив функціонер.

У наступному турі петровський Інгулець прийматиме донецький Шахтар.