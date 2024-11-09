Україна

Сторони підписали меморандум про взаєморозуміння.

Делегація УАФ здійснила робочу поїздку для обговорення нових напрямків співпраці із Федерацією футболу Саудівської Аравії. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Під час зустрічі українська сторона познайомилася із навчальними проектами країни у футбольній освіті, а також із системою розвитку юнацького та жіночого футболу.

Результатом поїздки стало підписання меморандуму про співпрацю, яке передбачає обмін досвідом між двома країнами.

Також федерації запланували організацію матчів між збірними як чоловічими, так і жіночими.

Тим часом молодіжна збірна України U-21 отримала запрошення на престижний турнір у Саудівській Аравії, що допоможе їм набрати досвід у турнірах із найкращими командами регіону.