Україна

Черговий скандальний епізод із чемпіонату України.

Житомирське Полісся на своєму офіційному сайті опублікувало відкритий лист в УАФ щодо епізоду у матчі 12 туру УПЛ проти Олександрії (0:1).

"Футбольний клуб Полісся звертається до відповідальних осіб в керівництві УАФ щодо роз'яснення рішення арбітра у матчі Олександрія – Полісся у 12-му туру УПЛ епізоду, який відбувся на 90+3-й хвилині гри та висловлює своє обурення та невдоволення діями головного арбітра матчу Олександра Шандора та арбітра ВАР Романа Блавацького.

У вищезгаданому епізоді після навісної передачі гравця Полісся Олександра Назаренка м'яч долає 30-35 метрів (тобто велику відстань), відскочивши від газону, напряму потрапляє до виставленої руки гравця ФК Олександрія Кампоса.

За всіма відомими для нас критеріями це є порушенням правил гри – передача пішла з великої відстані, рука відставлена в сторону від тіла у неприродному положенні і зупиняє м'яч, який очевидно та повністю змінює напрямок польоту. Кампос не намагається прибрати руку, щоб унеможливити контакт з м'ячем, а навпаки, невеликий рух руки до м'яча, що видно з повторів", — йдеться у листі житомирського клубу.

У той же час УАФ у своєму Telegram-каналі опублікувало запис переговорів головного арбітра Олександра Шандора з рефері ВАР Романом Блавацьким.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Олександрія — Полісся.