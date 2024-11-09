Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 9 листопада 2024 року.
Олександрія — Карпати, фото УПЛ
09 листопада 2024, 18:29
Олександрія із сенсаційним хет-триком Кампуша не залишила шансів Карпатам.
Команда Руслана Ротаня на власному полі спокійно розібралась із "новаторськими" ідеями Владислава Лупашка.
Огляд матчу:
Олександрія — Карпати 3:0
Голи: Кампуш, 36, 54 (пен.), 87 (пен.)
Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Козак (Костишин, 88), Калюжний (Шостак, 88), Мишньов (Смирний, 64) — Безерра, Філіппов (Кулаков, 76), Бєляєв (Ковалець, 64).
Карпати: Кемкін — Мірошніченко, Бабогло, Педросо, Адамюк — Очеретько (Клименко, 76), Альварес, Чачуа (Бруніньйо, 57) — Підлепенець (Стеніо, 57), Ігор (Устименко, 77), Костенко (Шах, 67).
Попередження: Альварес.