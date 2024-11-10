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Керманич ЛНЗ прокоментував поразку від Оболоні.

Напередодні в рамках тринадцятого туру української Прем’єр-ліги черкаський ЛНЗ поступився київській Оболоні на власному полі.

ЛНЗ — Оболонь 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "бузкових" Андрес Карраско прокоментував виступ власних підопічних.

"Сьогодні була одна з тих ігор, коли ми зробили все, але не отримали за це винагороду. Ми тримали м’яч, постійно були на половині поля суперника, але не змогли забити, тому що суперник працював дуже важко і дуже добре.

Ми били по воротах, але просто інші удари були не в площину. Я особисто нарахував 10 ударів. Але так, ми не влучали в площину воріт. Нам не вистачало точності, і це питання до якості гравців.

Основні елементи клубу — це гравці, тому нам потрібні гравці з більшою якістю. Якщо ми хочемо бути амбітним клубом, то нам потрібно підвищувати якість гравців.

Коли гравці грають не на своїх позиціях, це ускладнює нам задачу. Наприклад, Пасіч — не крайній захисник, а правий вінгер за своєю природою. Це один із гравців, яких ми використовуємо найчастіше не на рідній позиції", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі черкаський ЛНЗ гостюватиме в полтавської Ворскли.