Керманич Колосу прокоментував нічию проти Кривбасу.
Олександр Поздєєв, фото ФК Колос Ковалівка
10 листопада 2024, 11:11
У рамках тринадцятого туру української Прем’єр-ліги напередодні ковалівський Колос зіграв унічию проти криворізького Кривбасу на власному полі.
Колос — Кривбас 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ
Після завершення гри головний тренер "колосків" Олександр Поздєєв прокоментував виступ власних підопічних.
"Цікава гра була. Конструктивна з нашого боку. Намагались бути агресивними і багато попрацювали. Президент клубу нам подякував. Ми тренуємось.
Тиск на голкіпера, ворота, захист суперника… Він потрібен. І в нас є проблеми з реалізацією, це було і в попередніх іграх. Мені сподобалась гра. На жаль, вона не виграшна для нас.
Нарешті Болівар забив. Сподіваємось, що в нього надалі піде краще, тому що на тренуваннях гарно все виконує, забиває голи. Десь психологія інша в офіційних матчах, а також відповідальність.
Козік — універсальний солдат. Класно, коли є такі футболіст, які можуть зіграти на багатьох позиціях. Із точки зору оборони — задоволений грою. Ми подарували перший гол, із глибини вбігав футболіст. Легко пропустили.
А так — намагались дотиснути суперника і не програвати боротьбу. Їхній форвард добре бореться за м’яч, і Кривбас багато через нього намагався грати.
Хотіли, щоб наприкінці тиск був постійним на захист та голкіпера суперників, щоб свіжі гравці відкривались у простір.
У нас багато людей, ми на всіх розраховуємо, тому хотіли і темп тримати далі й намагатись дати якість", — заявив український фахівець.
У наступному турі ковалівський Колос гостюватиме у львівських Карпат.