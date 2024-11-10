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Керманич Колосу прокоментував нічию проти Кривбасу.

У рамках тринадцятого туру української Прем’єр-ліги напередодні ковалівський Колос зіграв унічию проти криворізького Кривбасу на власному полі.

Колос — Кривбас 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "колосків" Олександр Поздєєв прокоментував виступ власних підопічних.

"Цікава гра була. Конструктивна з нашого боку. Намагались бути агресивними і багато попрацювали. Президент клубу нам подякував. Ми тренуємось.

Тиск на голкіпера, ворота, захист суперника… Він потрібен. І в нас є проблеми з реалізацією, це було і в попередніх іграх. Мені сподобалась гра. На жаль, вона не виграшна для нас.

Нарешті Болівар забив. Сподіваємось, що в нього надалі піде краще, тому що на тренуваннях гарно все виконує, забиває голи. Десь психологія інша в офіційних матчах, а також відповідальність.

Козік — універсальний солдат. Класно, коли є такі футболіст, які можуть зіграти на багатьох позиціях. Із точки зору оборони — задоволений грою. Ми подарували перший гол, із глибини вбігав футболіст. Легко пропустили.

А так — намагались дотиснути суперника і не програвати боротьбу. Їхній форвард добре бореться за м’яч, і Кривбас багато через нього намагався грати.

Хотіли, щоб наприкінці тиск був постійним на захист та голкіпера суперників, щоб свіжі гравці відкривались у простір.

У нас багато людей, ми на всіх розраховуємо, тому хотіли і темп тримати далі й намагатись дати якість", — заявив український фахівець.

У наступному турі ковалівський Колос гостюватиме у львівських Карпат.