Україна

Реакція гравця на суддівство в матчі з Динамо.

Захисник "вовків" Артем Смоляков поділився враженнями від матчу УПЛ проти Динао (1:2).

"Дуже сподобалось як ми грали: давили, пресингували – все в нас виходило. Пропустили гол, мабуть, трохи розконцентрувалися. Так не можна робити, треба грати далі. Як показував далі матч, ми дуже достойно виглядали.

Той епізод з рукою? Можу сказати, що Тимчик потрапив в дуже гарний таймінг. Було дуже багато простору, він міг мене прокинути, тому треба було вже якось руками смикати. Тобто пенальті був, я цього не заперечую. Таке суддівство, я не знаю, що з цим робити, як так можна судити. У мене дуже багато питань.

Ніякої послідовності не було. Так, пенальті було, питання немає. Десь сфолив ставлять в нашу сторону, десь З порушення в Богдана Михайліченка, йому дають червону. На мені порушують весь другий тайм — ніякої реакції. Ні жовтої, нічого, мене це дуже бісить", — сказав Смоляков.