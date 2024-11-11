Україна

Емоції тренера після поразки Динамо.

Головний тренер Полісся Імад Ашур прокоментував поразку від Динамо (1:2) в матчі УПЛ.

"Могли, безумовно. Хлопці – великі молодці, тому що віддали сьогодні дуже багато. У другому таймі, в меншості, ми розуміємо, що все одно важко це робити, хоч ми достатньо часто граємо в нерівних складах під час тренувального процесу, все одно у грі це вже трохи інше. І сьогодні треба було догравати кожен епізод до кінця. Треба було постійно знаходитись у пів позиції, щоб компенсувати відсутність гравця.

І сьогодні, звісно, до якогось моменту було важко, а потім, на мою думку, почали знаходити простір для загострення. В принципі, враховуючи обставини, то не так багато дали створити супернику. Але, знову ж таки, було багато епізодів, за які має бути соромно не нам, а іншим людям. І сьогодні, я ж кажу, прикро, але не соромно. Але є речі, на які ми не можемо вплинути, інколи це дуже дратує.

Хай експерти розбирають. У нас дуже багато людей, які полюбляють все розбирати до маленьких деталей. Дамо їм цю нагоду. Я думаю, що гравці не просто так це говорять про суддівство. З моєї сторони, повторюсь, за гру не соромно. Хай соромляться інші люди, якщо в них є відчуття сорому взагалі", – сказав Ашур.