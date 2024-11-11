Україна

Віталій Буяльський — про перемогу над Поліссям.

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський прокоментував домашній переможний поєдинок проти житомирського Полісся (2:1) у 13-му турі чемпіонату України:

"Вони були свіжішими, адже готувалися до нашого поєдинку протягом тижня. А ми приїхали в Київ лише вчора о 12.30, одразу заїхали на базу і, можна сказати, готувалися до гри з «Поліссям» лише один день. Можливо, тому ми віддали ініціативу, але тримання м’яча не дає результату.

Наскільки для команди важливе повернення Андрія Ярмоленка? Це максимально важливо, адже, коли Андрій на футбольному полі, це, однозначно, плюс до впевненості усієї команди. Крім того, проти нього зазвичай грають два-три футболісти, отже десь виникають й вільні зони, якими ми можемо користуватися.

Щодо сьогоднішнього матчу, напевне, ми після Ференцварошу ще більше розлютилися, тому концентрація була максимальною", — сказав Буяльський.