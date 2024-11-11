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Коментар Віталія Пономарьова після поразки Вересу.

Головний тренер Руха Віталій Пономарьов прокоментував поразку від Вереса в матчі УПЛ.

"Вітаю Верес із заслуженою перемогою. На жаль, на початку матчу Рух припустився грубих помилок у захисті. Загалом команда на старті поєдинку програвала багато єдиноборств. Будемо аналізувати чому так сталось. Попередньо можна сказати, що не всі футболісти були готові до цієї гри й допустили ці грубі помилки, які не можна допускати на рівні УПЛ.

Після швидких двох голів Верес грав по рахунку. Звісно, за таких умов Рух більше володів м’ячем і більше бив по воротах, але це скоріше рівняни так почали діяти на полі, ніж ми змусили їх так грати. В роздягальні сказав хлопцям, що кожен матч треба грати з бажанням перемогти, грати з емоціями. Не можна покладатись лише на свою майстерність, а треба грати з першої й до останньої хвилини на піку своїх можливостей. Тільки тоді можна розраховувати на позитивний результат", — сказав Пономарьов.

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