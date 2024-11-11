Україна

Команда програла матч УПЛ.

Півзахисник Руху Денис Підгурський поділився думками про поразку від Вереса в УПЛ.

"На перший план в цьому матчі вийшли індивідуальні помилки. Перший стався саме через мою помилку, тож я хочу вибачитись перед командою, тренерським штабом та вболівальниками. Ця помилка внесла негативні моменти в нашу гру і вважаю, що ми програли через це.

Сьогодні ми поступились Вересу за всіма показниками. Наш суперник продемонстрував більше бажання перемогти. Важко говорити щось після такого матчу, зокрема про гру суперника. Можу лише сказати, що це чи не найгірша гра Руху за останній період часу. Нам слід якнайшвидше забути цей матч, але зробити правильні висновки та рухатись далі.

Зараз буде пауза на збірні і цей час треба використати з користю. Нам потрібно перезавантажитись, обдумати свої дії на полі. В команді стався якийсь збій і нам треба переосмислити все, що з нами зараз відбувалося.

Хочу подякувати вболівальникам, які попри невдалий результат продовжують підтримувати команду. Це важливо для нас і ми постараємось віддячити їм на полі вже у наступних матчах. Клуб цінує, що наші фанати підтримують нас незважаючи ні на що", — сказав Підгурський.