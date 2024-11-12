Україна

Сергій Ребров — про виклик Єгора Ярмолюка до лав національної збірної.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував своє рішення викликати в національну команду півзахисника Брентфорда Єгора Ярмолюка.

"Я вважаю, що зараз треба було викликати Єгора. Він заслуговує на це своєю грою. Не так багато він грає за Брентфорд, але на цій позиції нам зараз треба створити конкуренцію.

У нас, на жаль, є травмовані. Я вважаю, він заслуговує на цей виклик", — сказав Ребров в ефірі YouTube-каналу ПРЯМА ЧЕРВОНА.

Для гравця це дебютний виклик у збірну України.

В листопаді збірна України проведе два виїзні матчі у групі В1 Ліги націй-2024/2025. 16 листопада в 5-му турі синьо-жовті в Батумі на AdjaraBet Arena зійдуться з Грузією, а 19 листопада в 6-му турі в Тирані на стадіоні Air Albania зіграють проти Албанії.