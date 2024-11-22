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Руслан Непейпієв розповів про підготовку команди до матчу проти львівського Руху.

Нападник Лівого Берега Руслан Непейпієв прокоментував майбутній матч 14 туру УПЛ проти львівського Руху.

"Налаштовуємося набрати максимальну кількість очок до завершення першої частини сезону. Вважаю, що під час паузи на матчі збірних змогли якісно підготуватися, зіграли хороший спаринг. У хорошому настрої та бойовій готовності підходимо до матчу з Рухом. Через погодні умови сьогодні змушені були перейти на тренування у манежі. Думаю, що вже завтра зможемо тренуватися на натуральному газоні.

Вже скучили за офіційними матчами. На мою думку, спаринг із Поліссям пішов нашій команді на користь. Задоволені, що в контрольному матчі змогли забити, адже у нас є проблеми з атакою. Отримали впевненість у власних силах. Сподіваюся, що і в офіційних матчах нарешті почнемо забивати. У тренуваннях акцентуємо увагу на більшій кількості ударів по воротах. Намагаємося кожну атаку завершувати ударами. Із кожним тренуваннях вдається прогресувати.

Низка гравців львівської команд мали можливість грати за збірні і вони зараз відчувають емоційне піднесення. Рух у чемпіонаті поки що не вражає своїми результатами. Можливо, молодій команді ще не вистачає досвіду. Можуть внічию зіграти з Динамо, а потім програти Вересу. Проте, це дуже серйозний суперник для нас.

Орендною угодою мені не заборонено грати проти Руху. У складі першої команди зараз низка гравців, з якими вигравав юнацький чемпіонат. Це Слюбик, Квасниця, Холод, Олег Федор, Підгурський, Ледвій, Герета. З цими хлопцями спілкуємося.

Вважаю, що нам потрібно особливу увагу звернути на Квасницю, Карабіна, Краснопіра, Дідика, Слюбика, Олега Федора. Важливо виграти боротьбу, нав’язати супернику свою гру. Якщо якісно зіграємо у захисті, то моменти у нас будуть. Необхідно з максимальною відповідальністю підходити до кожного моменту", — наводить слова Непейпієва прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Рух – Лівий Берег відбудеться у неділю, 24 листопада, о 18:00 за Києвом.