Україна

В списку ще 32 зрадники України.

22 листопада Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який позбавляє державних нагород 34 зрадників України. Серед цього списку опинився колишній капітан футбольної збірної Анатолій Тимощук та ексвладник Арсеналу Вадим Рабінович.

До першого списку увійшло 34 особи. Серед них – колишні урядовці, народні депутати, керівники СБУ та Генпрокуратури, прокурори, артисти, російські політичні, релігійні та культурні діячі. Усіх їх позбавлено державних нагород України безстроково.

11 березня 2022 року КДК УАФ ухвалив рішення покарати Тимощука за мовчазну підтримку дій російських окупантів на території України.

Анатолія позбавили всіх титулів, нагород, почесних звань, тренерської ліцензії та довічно заборонили займатися футбольною діяльністю на території України.