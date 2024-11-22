Паризький клуб зіграє проти Тулузи у Лізі 1.
Нуну Мендеш, Getty Images
22 листопада 2024, 12:21
Захисник ПСЖ Нуну Мендеш не зможе допомогти своїй команді у найближчому матчі чемпіонату Франції проти Тулузи. Про це повідомляє прес-служба клубу.
У 22-річного португальця м'язова травма, яку він отримав у матчі Ліги націй проти Хорватії (1:1). Терміни його відновлення не вказуються, але наголошується, що він пропустить майбутній матч.
Крім цього, у ще одного захисника парижан Лукаса Ернандеса була виявлена вірусна інфекція, через що він не тренувався.
У той же час до тренувань повернулися захисник Преснель Кімпембе та нападник Гонсалу Рамуш.
У нинішньому сезоні Мендеш провів десять матчів, у яких забив один гол та віддав два асисти.
Нагадаємо, матч ПСЖ — Тулуза пройде сьогодні, 22 листопада, о 22:00 за Києвом.