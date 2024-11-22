Франція

Паризький клуб зіграє проти Тулузи у Лізі 1.

Захисник ПСЖ Нуну Мендеш не зможе допомогти своїй команді у найближчому матчі чемпіонату Франції проти Тулузи. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У 22-річного португальця м'язова травма, яку він отримав у матчі Ліги націй проти Хорватії (1:1). Терміни його відновлення не вказуються, але наголошується, що він пропустить майбутній матч.

Крім цього, у ще одного захисника парижан Лукаса Ернандеса була виявлена ​​вірусна інфекція, через що він не тренувався.

У той же час до тренувань повернулися захисник Преснель Кімпембе та нападник Гонсалу Рамуш.

У нинішньому сезоні Мендеш провів десять матчів, у яких забив один гол та віддав два асисти.

Нагадаємо, матч ПСЖ — Тулуза пройде сьогодні, 22 листопада, о 22:00 за Києвом.