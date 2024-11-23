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Керманич Колоса прокоментував поразку від Карпат.

Напередодні ковалівський Колос зазнав поразки в гостьовому поєдинку проти львівських Карпат.

Карпати — Колос 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "колосків" Олександр Поздєєв оцінив виступ власної команди.

"Цікавий матч, у цілому мені сподобалась наша гра з точки зору думки на полі. Ми намагались відрізати пресинг, просувати м’яч, доходити до третьої зони, бути агресивними, але не завжди це вдавалось.

У нас був гарний суперник. На жаль, ми програли. Нам треба забивати голи, щоб перемагати.

Щоб забити гол, треба подолати багато ланок, довести м’яч до зони, де ми можемо віддати передачу або пробити по воротах. Це покрокова інструкція, яку ми намагались виконувати.

Не завжди була якісна флангова передача, десь ми не встигали завершити, створювати додатковий тиск на лінію захисту. Це комплекс питань, які треба покращувати. Це сама якість та рішення в моменті.

Мені подобається, що ми намагаємось тиснути на ворота суперника, хочеться забивати голи та набирати більше очок. Нам є над чим працювати. Ми дуже легко пропускаємо голи. Із Кривбасом взагалі подарували гол суперникам…

Карпати якісно провели гольову атаку, мені вона сподобалась по-футбольному. Однак дуже легка ситуація була створена. Нам треба їх мінімізувати", — заявив український фахівець.

У наступному турі ковалівський Колос прийматиме київське Динамо.