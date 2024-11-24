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Керманич Шахтаря прокоментував розгром Інгульця.

Донецький Шахтар напередодні в рамках чотирнадцятого туру української Прем’єр-ліги розгромив петровський Інгулець на Арені Львів.

Шахтар — Інгулець 6:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "гірників" Маріно Пушич прокоментував виступ власних підопічних.

"Сьогодні ми, звісно, чудово попрацювали. Якщо ти виграв з рахунком 6:0, то загалом це дуже гарний виступ. І, звісно, ми забили багато м’ячів у другому таймі, але ми також створили дуже гарні нагоди в першому. На жаль, ми не змогли їх реалізувати, але ми добре себе показали.

Тому, у цілому, дуже гарна гра з нашого боку. Думаю, якщо ми забили шість разів, я маю бути цим задоволений. І ми не пропустили, суперник мав один гарний шанс у першому таймі — це все.

А щодо наступної гри: так, звісно, я про це думаю, тому що це інша історія, це рівень Ліги чемпіонів, безумовно, є велика різниця. Я дуже добре знаю цю команду, зустрічались кілька разів у Нідерландах, і мушу сказати, що за останні два роки вони стали чемпіонами, чудовою командою, і вони наразі також лідери чемпіонату. Тому це буде для нас дуже великий виклик, як і кожна гра в Лізі чемпіонів є великим викликом.

Але ми готові до цього виклику. Ми гарно граємо, ми всі в хорошій формі, тому я чекаю на цю гру. І вона буде важкою, але й цікавою.

Будь-хто може не реалізувати пенальті. Я був дуже задоволений тим, як Судаков грав цього вечора: він дуже старанно працював для команди, виконав абсолютно всю роботу, яку мав виконати. Мені трішки шкода, що він не реалізував цей пенальті, але він загалом добре зіграв.

І для мене гарна гра — це не тільки коли ти забиваєш або асистуєш, а це ширший спектр навичок, які тобі необхідно показати та використати, щоб допомогти своїй команді у відповідний момент, і він це сьогодні зробив. Маю це зазначити в першу чергу, бо це важливо для мене як для тренера.

А те, що він не реалізував пенальті, то він теж сам знає, що мав забити цей гол, але таке буває. І знаєте, що мені дуже подобається в Георгієві, так це те, що він завжди проявляє стійкість і ніколи не здається після невдалого моменту. Він витримав свій рівень, продовжив працювати для команди, для себе, хотів бути на м’ячі — це точно характеристика топового гравця.

І я скажу вам, якщо буде ще пенальті, він битиме його ще раз, тільки цього разу я хочу, щоб він пробив рабоною. Тому це взагалі не проблема. Судаков — фантастичний гравець, який чудово працює для команди. Так, ти можеш не реалізувати пенальті, пропустити шанс, це з усіма інколи стається, тож це взагалі не проблема.

Я знаю дуже добре ПСВ, знаю їхні сильні та слабкі сторони. Ми говоримо про дві команди, які мають схожий стиль гри, тому буде цікаво, хто на кого буде тиснути і хто перший заволодіє ініціативою, як хто буде діяти, створюючи тиск або знаходячись під тиском. Це буде дуже цікаво.

А як захищатись? Я вивчив у Йогана Кройфа, що найкращий захист — це володіння м’ячем. І це справді так. Тож треба володіти м’ячем і діяти правильно, щоб не потрапити в небажану ситуацію. Безумовно, це не завжди можливо, тому що ти граєш з дуже сильним суперником, тому ти іноді будеш вимушений захищатись.

Я думаю, це також буде важливо, тому що вони мають багато індивідуальних якостей у флангових нападників і чимало чудових атакувальних гравців та півзахисників. Я вважаю, що команда, яка буде більш ініціативною та кращою на м’ячі, матиме хороший шанс, щоб досягти результату. Як би так сказати… це гра, де тобі необхідно мати справу з великою кількістю якостей, але й із вільним простором.

Є великий тиск, вони чинять багато пресингу, якісного пресингу, тож тобі треба відповідати на цей якісний пресинг гарною побудовою атаки та позиціонуванням. Тому це буде дуже цікаво. І ми теж є командою, яка демонструє високий пресинг, тому це також стосується і їх. Мені дуже цікаво. Це фантастична команда, ми всі це знаємо, з великою кількістю якостей, але в нас теж є ці якості. Це буде цікава гра.

Педріньйо Азеведо? Він захворів, тому не міг тренуватися та грати, але сьогодні повернувся до тренувального процесу. Побачимо, чи буде він у належній формі до наступної середи. Ми ще не знаємо.

Бондаренко? Я завжди кажу своїм гравцям, що вони можуть зробити тільки одну річ як професійні футболісти — завжди давати всі відповіді на футбольному полі під час матчів. І я думаю, що цього вечора він дав гарну відповідь. Це рішення тренера національної збірної, викликати його чи ні. Мені подобається, коли в нас багато гравців збірної, бо такі матчі для них також гарний досвід. Але це залежить від нього.

Для мене Бондаренко дуже хороший футболіст, як я завжди кажу, тому він і грає багато. Але йому також необхідно це показувати кожного разу під час поєдинків. Він має давати ці відповіді. І я думаю, дивлячись на сьогоднішній матч, він дав гарну відповідь.

Ще раз: для мене Артем — фантастичний гравець з особливими якостями, і я сподіваюсь, що він буде це демонструвати в кожному матчі. Як я завжди кажу гравцям, ми можемо говорити, але найкраща відповідь відбувається на полі. Тож продовжуйте "говорити" на полі", — заявив боснійський фахівець.

У наступному турі донецький Шахтар прийматиме львівський Рух.